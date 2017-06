Roma, Pallotta: "Pjanic alla Juve? Lezione imparata, facciamoci furbi"

Spartiacque. C'è una parola che James Pallotta non pronuncia nella sua intervista a sport360, ma viene fuori chiaramente. C'è stata una Roma prima della cessione di Pjanic alla Juve e ce ne sarà una dopo. "Abbiamo concordato la clausola di rescissione e abbiamo imparato la lezione". I giallorossi incassarono 32 milioni di euro per il loro miglior giocatore finendo per rinforzare la loro rivale diretta per il titolo. Così il patron ha capito la trappola delle clausole a proprie spese: "Dobbiamo essere più intelligenti e più furbi nel modo in cui facciamo le cose - spiega -. Il loro management (riferendosi alla Juve, n.d.r.) è lo stesso da anni, ed è qualcosa a cui dobbiamo aspirare perché dà stabilità alla società. Il loro stadio, ovviamente, è un altro fattore importante".



Pallotta spiega qual è il progetto: "Siamo seri su quello che vogliamo costruire, non siamo soltanto americani di passaggio che cercano di fare qualche soldo grazie alla squadra. Abbiamo il desiderio di dimostrare che nei prossimi 10 o 15 anni possiamo diventare una forza globale in questo sport. Se posso usare un’analogia col baseball, siamo soltanto al second inning. Spalletti il quinto allenatore della mia gestione? Il calcio non è uno sport facile e noi abbiamo fatto errori. A volte abbiamo fatto due o tre passi avanti, altre volte un passo indietro. Ma ogni volta ci rialziamo pronti a ripartire di nuovo. Il nuovo stadio inciderà in modo significativo sulla nostra posizione finanziaria, farà una differenza enorme. Potete immaginare l’atmosfera che potremmo creare con i nostri tifosi così vicini al campo? Tante squadre sicuramente non si divertiranno a farci visita con 50mila persone che fanno il tifo per la Roma. Siamo a Roma, è questo che conta".