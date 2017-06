Roma, Pallotta: "Nuovo stadio? Se non si fa è una catastrofe"

"...per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia."#FamoStoStadio pic.twitter.com/cw1uUrM37V — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 febbraio 2017

"Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia". James Pallotta non usa mezzi termini: venerdì, come si evince dal post pubblicato dal club su twitter con le dichiarazioni del presidente, è in ballo una fetta importante del futuro della società. Quel giorno potrebbe arrivare lo stop al progetto per l'impianto di Tor di Valle, intorno al quale si fonda il progetto di Pallotta per le prossime stagioni giallorosse. Obiettivo del club è convincere l'amministrazione della città guidata dal sindaco dei 5 Stelle Virginia Raggi a non bloccare tutto: l'ultimo intoppo è nato per colpa dell'ippodromo che sorge nella stessa zona e che, secondo la nota del soprintendente diffusa pochi giorni fa, è inconciliabile con la costruzione del nuovo stadio.