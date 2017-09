Roma, Pallotta: "Nessuna novità sullo stadio. Totti è un ottimo manager"

"Nessuna novità sullo Stadio. Sono qui in Italia per vedere 3 partite". Ha risposto così James Pallotta ai giornalisti che lo attendevano davanti allo studio Tonucci, base operativa della Roma.



Il presidente giallorosso è sbarcato nella Capitale questa mattina e ha sibito spiazzato quanti pensavano che il progetto del nuovo impianto (insieme al rinnovo di Manolas) fosse al centro della visita. Il dirigente americano invcece vuole stare vicino alla squadra e seguirà i match contro Sampdoria (domani sera a Marassi), Atletico Madrid (martedì sera all'Olimpico) e Verona (sabato 16 settembre).



Pallotta, a chi gli chiedeva del corso di allenatore di Totti, ha replicato: "Perché è già allenatore? Intanto sta facendo molto bene come manager e sta svolgendo un ottimo lavoro insieme a Monchi”.