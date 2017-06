Roma, Pallotta minaccia: "Nuovo stadio entro il 2020 o vendo il club"

Nel giorno dell'addio di Totti, James Pallotta ne ha ventilato un altro: il suo. "Sul nuovo stadio dovremmo avere novità il 15 giugno, per il 2020 vorremmo averlo pronto. E se non lo avremo per quel momento, ci sarà anche un altro proprietario perché non mi vedrete più da queste parti. Se la politica non mi vuole, devo tornarmene a casa".



Il presidente della Roma svicola su Spalletti ("Godiamoci questa giornata, non basta?") e fa un bilancio della stagione: "Abbiamo chiuso a -4 dalla Juventus con tanti infortuni. Florenzi vale 4 punti per questa squadra: con lui sarebbe stato diverso. Dzeko? L'anno scorso tutti a insultarlo, in estate ho detto di dargli tempo e ora si è visto".



Infine, normale affrontare il discorso Totti: "Nessun rimpianto con lui, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ci siamo parlati per 18 mesi, è una follia leggere che gli abbiamo mancato di rispetto. Quando Francesco e io decideremo, capirete".