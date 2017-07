Roma, Pallotta: "Manolas e Nainggolan non vanno da nessuna parte"

"Manolas e Nainggolan non andranno da nessuna parte". Pallotta, sbarcato giovedì mattina nella Capitale rassicura i tifosi della Roma sull'incedibilità dei due big. Il numero 1 giallorosso allo stesso tempo rilancia: "Noi se vendiamo lo facciamo per due ragioni. Primo, il financial fair play. Il secondo poi è un discorso di valore del calciatore. Vendiamo perché pensiamo che con quei soldi possiamo comprare giocatori che si dimostreranno migliori di chi è partito: siamo sicuri che avremo calciatori più forti. Abbiamo ottenuto un grande ricavo, maggiore di quello che ritenevamo possibile".



Pallotta non si sottrae alle domande dei giornalisti sul futuro di Totti ma non si sbottona: "Con Francesco (si parla di un ruolo da direttore tecnico, di collante fra squadra e società ndr) parlo sempre e resta tra di noi. Non vi dirò quello che ci siamo detti. Va tutto bene, la gente scrive di tanti problemi: non è vero niente". Positivo infine il giudizio sull'operato del ds Monchi: "Sta facendo un grande lavoro".



I capitolini hanno chiuso per Cengiz Ünder, attaccante turco di 20 anni proveniente dall'Istanbul Başakşehir, che domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Fatta anche per Defrel per una cifra intorno ai 20 milioni di euro: da stabilire solo la modalità di pagamento con la Roma che vorrebbe un prestito oneroso (e obbligo di riscatto). In difesa si avvicina Nastasic mentre Di Francesco nel ruolo di esterno sinistro ha chiesto il nazionale Under 21 del Torino Barreca: Cairo vuole 18 milioni.



Infine la suggestione Mahrez, stella del Leicester seguita però anche da Barcellona e Arsenal: per portarla a Trigoria i giallorossi dovrebbero partecipare a un'asta con base di partenza da 50 milioni.