Roma, Pallotta: "Manca la grinta"

Le sconfitte contro Shakhtar Donetsk e Milan hanno lasciato il segno in casa Roma, anche James Pallotta è preoccupato tanto che - come riportato da Il Messaggero - avrebbe parlato di "mancanza di grinta" dopo aver visto la partita di ieri sera. Allo stesso tempo, il calendario offre subito a Eusebio Di Francesco (che non rischia) due grandi chance per rialzarsi: il Napoli al San Paolo e il ritorno degli ottavi di Champions League.



Intanto Monchi è volato negli Stati Uniti dal presidente, un viaggio pianificato da tempo e non dettato dagli ultimi risultati (sul tavolo i conti del club in vista del 30 giugno, quando l'Uefa chiederà il break-even del bilancio) ma è chiaro che Pallotta chiederà al ds di ritrovare il prima possibile la Roma che aveva ammirato solamente qualche settimana fa.