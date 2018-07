Roma, Pallotta: "Malcom-Barcellona? Ci vendano Messi"

James Pallotta parla dall'America e, come accade in questi casi, senza peli sulla lingua: Malcom, Barcellona, Pastore, Nainggolan e Alisson nella chiacchierata a Sirius XM. "Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica nell'affare Malcom, ci hanno chiesto scusa ma non le accetto. A meno che non ci vendano Messi... - le parole del presidente della Roma -. La mattina Monchi era in videoconferenza con l'agente, era tutto fatto, voleva venire da noi ed avevamo fissato una clausola da 120 milioni di euro"



Si andrà quindi in tribunale: "Il procuratore fose è solo un deficiente. Abbiamo le prove legali, il Bordeaux verrà chiamato a testimoniare. Non era stato firmato niente? Questa è una str***ata! Si sa come funzionano queste cose: dimenticate l'aspetto legale, non è etico e morale. I rapporti con il Barcellona non sono chiusi, sono più grandi di noi. Faremo altri accordo con loro".



Pallota passa poi alle cessioni: "Alisson, siamo seri: settanta milioni sono molti. Per Nainggolan abbiamo tenuto in conto diversi aspetti, età inclusa. E Di Francesco ha deciso che era il momento". Alla Roma sono arrivati diversi volti nuovi: "Pastore ci serviva per distribuire il pallone visto il potenziale che abbiamo in attacco, Kluivert è come Allen Iverson ma con i piedi".