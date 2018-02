Roma, Pallotta: "Le radio romane sparano m... tutto il giorno"

Non è la prima volta che James Pallotta accusa i media e in particolare le radio romane ma questa volta il presidente della Roma ha usato toni molto forti. "Abbiamo avuto bisogno di una nostra radio ufficiale per combattere le altre nove che sparano mer... tutto il giorno" le parole di Pallotta all'evento Sloan Sports Analytics Conference, a Boston.



Il numero uno giallorosso è intervenuto sullo sviluppo del calcio e delle attività manageriali delle società calcistiche in Europa parlando anche delle Academy giallorosse nel mondo. Un mese e mezzo fa Pallotta aveva accusato i media di avere manipolato alcune dichiarazioni sulle telecamere installate all'Olimpico, da quel momento sono iniziate nuove tensioni con i tifosi.