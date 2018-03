Roma, Pallotta: "I cinesi vogliono il Barcellona? Dategli il mio biglietto da visita"

James Pallotta, nel corso di una conferenza che si è svolta nei giorni scorsi a Boston, ha parlato di come la Roma stia utilizzando big data e machine learning per aiutare lo scouting di nuovi potenziali fenomeni. Il presidente, come riportato da Ansa, ha ammesso che si tratta di "una cosa davvero difficile da fare" e che "una delle cose più complicate è quella di portare gli allenatori ad ascoltare ciò che stiamo facendo". Nei mesi scorsi sono stati analizzati numeri e statistiche di migliaia di giocatori e ora il passo successivo sarà "individuare i calciatori, magari il prossimo Messi, se mai esiste, il prossimo Ronaldo o Totti, o qualcuno di simile a lui per la Roma".



Durante la conferenza è intervenuto anche Javier Sobrino, direttore del piano strategico e delle innovazioni del Barcellona, rivelando: "tempo fa abbiamo ricevuto un gruppo di manager cinesi che come prima cosa ci ha chiesto quanto costerebbe comprare il Barça". Affermazione che ha innescato la pronta battuta di Pallotta: "Dategli il mio biglietto da visita".



In realtà quello che aspetta il presidente (che ha nuovamente attaccato le radio romane: "Ne abbiamo mandate in bancarotta due, ce ne mancano altre 7") è il via libera ai lavori del nuovo impianto di proprietà a Tor di Valle. "In tre anni speriamo di avere un nostro stadio, e questa è la chiave, perché non possiamo competere col Barcellona in nessun modo se faranno un miliardo di dollari di ricavi nei prossimi 2-3 anni, mentre noi abbiamo a che fare con 220-240 milioni di euro".



A proposito di questo, in giornata è arrivato il via libera di Virginia Raggi, sindaco della capitale: "È uscito qualche giorno fa un parere con cui l'Anac attesta la fattibilità delle opere dando l'ok al nuovo progetto fatto insieme dal Campidoglio e dalla società Roma. Ora servono i tempi tecnici ma abbiamo avuto anche il bollino dell'Anac: penso che la Roma sia pronta ad iniziare quanto prima i lavori, secondo me s