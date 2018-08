Roma, Pallotta: "De Laurentiis, cosa stai fumando?"

James Pallotta sceglie l'account inglese della Roma per rispondere ad Aurelio De Laurentiis. Volutamente, un po' per parlare nella propria lingua, un po' perché quel profilo, rispetto a quello italiano, sta diventando famoso nel mondo per le sue trovate ironiche geniali. E il presidente giallorosso vuole essere proprio ironico nella sua replica al patron del Napoli che in mattinata aveva dichiarato: "Ho il dubbio che il proprietario della Roma e del Liverpool sia lo stesso, me l'ha detto un uccellino: così fosse, la Roma non dovrebbe giocare in Champions".

Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’