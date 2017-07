Roma, Pallotta corregge il tiro: "Scusa Milan, ti auguro buona fortuna"

Dopo l'attacco al Milan e la risposta di Fassone, arriva anche un comunicato di scuse da parte di James Pallotta: "Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Tengo molto al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici - le parole comparse sul sito ufficiale giallorosso - . A questo proposito, mi aspetto che tutti i club diano il proprio contributo verso un campionato più forte e sostenibile,come stiamo facendo noi della Roma". Infine, un messaggio postitivo per i rossoneri: "Auguro al Milan e ai suoi nuovi proprietari le migliori fortune e attendo con piacere che la sua dirigenza e la nuova proprietà collaborino al nostro fianco in maniera incisiva per lo sviluppo della A".



Il presidente della Roma aveva rilasciato una dura intervista alla radio newyorkese SiriusXM parlando del ricco calciomercato del Milan: "Non ho idea di cosa stia succedendo. Stanno spendendo, o almeno facendo importanti anticipi, per tanti giocatori e pagheranno le conseguenze a un certo punto. Non avevano i soldi per comprare la squadra, visto che hanno preso 300 milioni in prestito da persone che conosco a Londra, a un interesse piuttosto alto".



"Loro dicono che stanno facendo tutto questo per qualificarsi alla Champions League, ma non sarà abbastanza. Quando gli stipendi saranno uguali ai ricavi, non so che diavolo succederà. Sono gli unici in Serie A che stanno perdendo la testa! Forse loro hanno un grande piano che un giorno scopriremo, ma il resto delle squadre sono in qualche modo razionali. Se potete spiegarmi il Milan, perché io non lo capisco...".



Pallotta ha attaccato anche Walter Sabatini, ora all'Inter, parlando della Roma: "Avevo perso molta fiducia dopo i primi due anni nel mio direttore sportivo. Non solo il tipo di giocatori che stavamo comprando, ma un po' di cose. I primi due anni sono stati ottimi, ma avremmo dovuto costruire su quelli e invece lui continuava semplicemente a fare scambi. Monchi? Siamo stati fortunati a prenderlo perché qualcun altro lo voleva per molti più soldi. In due mesi è stato un dono del cielo".