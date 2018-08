Roma, Nzonzi: "Presto al top, posso giocare con De Rossi"

A lungo inseguito dalla Roma, finalmente Steve Nzonzi (senza apostrofo, come ha confermato lui) si è potuto presentare ufficialmente: "Sentivo la necessità di una nuova sfida già prima di vincere il Mondiale con la Francia, qui potrò crescere come calciatore e come persona. L'obiettivo è vincere titoli anche se so che sarà difficile".



Il centrocampista francese sembra il primo passo verso la sostituzione di De Rossi ma lui la vede in un'altra maniera: "Posso coesistere con lui come ho fatto come con Kanté in nazionale, posso ricoprire ogni ruolo in mezzo, dipenderà anche dalle caratteristiche dei miei compagni. Il mio compito è recuperare palloni e non perderli".



Nzonzi non è ancora fisicamente al 100% causa ferie prolungate post-Mondiale: "Spero di essere pronto il prima possibile per aiutare la squadra, mi adatterò alle necessità del gruppo e dell'allenatore. Monchi? Mi aveva aiutato già ai tempi del Siviglia".