Roma, Nuovo Stadio: altro sì in Comune, Pallotta fa festa

#Pallotta: "Grazie a @virginiaraggi e @roma. Lo #StadiodellaRoma darà una nuova casa ai nostri tifosi e porterà grandi benefici alla Città" pic.twitter.com/nowAx6yVt8 — AS Roma (@OfficialASRoma) 14 giugno 2017

Giornata chiave per lo sviluppo del progetto del nuovo Stadio della Roma. L'Aula consiliare del Comune, infatti, ha approvato a maggioranza la delibera che attesta l'interesse pubblico del progetto stesso: a votare sì sono stati 28 consiglieri, con 9 no e un'astensione: al momento del voto in Aula anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Non solo riduzione delle cubature ma anche "incremento del verde pubblico, mobilità su ferro, sostenibilità e risparmio energetico". Questi gli obiettivi illustrati dalla presidente della commissione Urbanistica Donatella Iorio: "Questa amministrazione continuerà a vigilare perché questi obiettivi diventino concreti".



"Roma avrà #UnoStadioFattoBene - ha commentato la Raggi su Facebook - L’Assemblea Capitolina ha appena approvato la delibera che ridefinisce il pubblico interesse dello stadio di Tor di Valle. Abbiamo così mantenuto il nostro impegno: un impianto sportivo che rispetta la legge e che porterà opere e infrastrutture che miglioreranno un quadrante della città. Oggi è un giorno importante per la nostra città. Hanno vinto i cittadini. Abbiamo rivoluzionato il vecchio progetto dello stadio migliorandolo nell'interesse dei romani". Pallotta, su Twitter, ha ringraziato la Raggi: "Lo stadio darà una nuova casa ai nostri tifosi e porterà benefici alla città"