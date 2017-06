Roma, nuova proposta per lo stadio: "Presto nuovo incontro"

Dopo le incomprensioni, la schiarita. La Roma ha modificato il progetto iniziale del nuovo stadio, venendo incontro alle richieste del Comune: il Campidoglio aveva rilevato criticità su sicurezza stradale e idraulica, carenza di parcheggi, viabilità e trasporto pubblico e così la società giallorossa si è mossa in tal senso, ricevendo questa volta un primo via libera dall'amministrazione capitolina.



"Ringrazio la Roma per questa revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi" ha detto il vicesindaco Bergamo, che sostituiva la sindaca Raggi nell'incontro di martedì con il dg romanista Baldissoni, il costruttore Parnasi e il presidente della commissione Urbanistica Iorio.



Il progetto definitivo dovrà essere approvato entro il 3 marzo, i tempi stringono ma dopo aver incassato questa nuova fiducia sembra che il nuovo stadio si farà nei tempi stabiliti: "Entro la prossima settimana un nuovo incontro, rispetteremo la data del 3 marzo" ha concluso Bergamo.