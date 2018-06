Roma, Nainggolan: "Tutte le donne mi vogliono, non sono un angelo"

Finito il campionato e niente Mondiali con il Belgio, per Radja Nainggolan è tempo di rilassarsi e parlare a ruota libera anche di cose extra-calcistiche: il centrocampista della Roma si è davvero lasciato andare durante il programma televisivo Gert Late Night. "Un sacco di donne mi vorrebbero, ti sbattono in faccia la loro disponibilità e a volte è difficile dire di no. Anche ora che sono sposato? Non posso dire che sono un angelo, la cosa importante è che questo tipo di notizie non escano in pubblico. Quanto parlo con mia moglie di queste cose? Bisogna negare fino alla morte. Ci sono cose difficili da capire, esci di casa o vai a una festa ed improvvisamente ci sono cinque donne intorno a te: cosa fai?".



Nainggolan poi parla anche dell'omosessualità nel calcio: "I calciatori gay non ne parlano, si vergognano. Oggi saresti finito in questo mondo, come faresti a non essere toccato dal modo in cui ne parlano? Il calcio è noto per le belle donne".



Infine, sul futuro: "Voglio solo uscire da questo mondo. Non sarò allenatore, non sarò analista, nessun altro tipo di ruolo: l'importante sarà uscire dal mondo del calcio".