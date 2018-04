Roma, Nainggolan: "Spero che la Juventus vinca lo scudetto"

Radja Nainggolan non è mai banale nelle sue dichiarazioni. La conferma arriva da una lunga intervista rilasciata al Tempo: "Dico la verità, ce l'ho con la Juventus ma spero vincano loro lo scudetto. Non ho niente contro il Napoli, per come giocano se lo meritano, ma se per 5 anni arrivo sempre secondo e poi lo vince una squadra diversa dalla Juve, mi roderebbe. Mertens non me ne voglia".



Il centrocampista della Roma punge poi i cugini, rivali nella corsa Champions: "Dipende soprattutto da noi. La Lazio ha l’Europa League, gioca di giovedì e non sarà facile. Si lamentano per il VAR? Vedono rigori anche quando non ci sono e secondo me è capitato che in qualche partita siano stati anche agevolati. Parlano ancora dei fatti della terza giornata, ma siamo arrivati alla trentesima...".



Punta a tornare a giocare la Coppa dalle grandi orecchie anche l'Inter: "È una squadra che ha fatto cinque partite male, poi è andata a Genova su un campo durissimo e ha vinto 0-5: cose inspiegabili. Mercato? C’era l’interessamento da parte dei nerazzurri perché Spalletti mi stima e viceversa, con lui ho avuto un buon rapporto, mi ha messo nelle migliori condizioni per esprimermi. Ma alla fine quest’estate non c’era nessuna possibilità che io andassi via da Roma".



A gennaio invece il Ninja sembrava sul punto di andare in Cina: "C’è stato qualcosina, nulla di serio. Sarei bugiardo a dire che i soldi non mi interessano, ho 30 anni… Però la verità è che in passato ho respinto offerte importanti, due anni fa potevo andare al Chelsea e guadagnare di più, ma per me non esiste solo l’aspetto economico".



Secondo alcuni il possibile addio era legato a quanto avvenuto a Capodanno: "Ho fatto una cavolata, io il 31 dicembre non sono mai stato a casa, magari se ero in giro non sarebbe successo. Invece ho preso il telefono, è successo quello che è successo, mi dispiace perché ho dato un brutto esempio, ma io non sono così: ho due figlie, sono bravo e cerco di insegnare loro il massimo possibile. Soprattutto nei loro confronti è stata una cosa sbagliatissima. Però in quelle situazioni non si capisce più niente e scusarsi dopo non serve. È capitato una volta, mica tutti i giorni combino cose del genere".



"Ho sempre detto che non farò il calciatore fino a 40 anni - aggiunge Nainggolan - per un semplice motivo: amo godermi la vita. Lo faccio anche da calciatore, che per me è sempre un hobby, mentre la cosa più importante è vivere bene. Io non ce la farei a giocare in una società importante e restare chiuso dentro casa tutto il giorno. La nostra vita è anche molto stressante, quando le cose vanno male si deve stare attenti a dove si va".



Nel futuro immediato c'è la speranza di prendere parte ai Mondiali: "Ce la sto mettendo tutta, ma non dipende da me. Ci ho già creduto quattro anni fa e non mi hanno convocato quindi ora penso a fare il mio e lascio la scelta a Martinez, anche se penso di meritarmi uno spazio. Adesso ho conosciuto meglio la parte umana dell’allenatore, non immaginavo fosse così: mi è successa una cosa particolare, ho chiesto un permesso e mi ha lasciato andare nonostante ci fosse la rifinitura. Nella mia posizione avevo anche paura di chiederlo, ma me l’ha dato tranquillamente".



Infine, sui quarti di Champions con il Barcellona: "La cosa buona è che non abbiamo niente da perdere, possiamo farci ancora più belli in Europa. Affrontiamo una squadra che non ha mai perso, sarà tosta e per chi la guarda da fuori pensa che sia impossibile batterli. Questo può diventare un punto di forza per noi perché ci considerano già spacciati e magari è un aspetto che ci motiva ancora di più. Andiamo là a giocarcela a viso aperto