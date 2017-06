Una foto pubblicata da Radja Nainggolan (@radjaclanainggolan) in data: 4 Dic 2016 alle ore 08:20 PST

Euforia in casa Roma dopo il 2-0 nel derby contro la Lazio. Radja Nainggolan, insieme a Paredes, ha voluto celebrare su Instagram il successo indossando un cappellino con un messaggio rivolto ai cugini: "Volevano vince ma...". Uno sfottò in piena regola che, come era prevedibile, ha riscosso subito grande successo tra i tifosi giallorossi...