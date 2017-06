Roma, Nainggolan senza freni: "Possiamo battere chiunque"

Due gol, uno più bello dell'altro. La doppietta di San Siro (l'ultimo giocatore della Roma a riuscire nell'impresa era stato Totti nell'ottobre 2013) incorona definitivamente Radja Nainggolan come uno dei migliori centrocampisti d'Europa, con Spalletti il Ninja oltre a correre e lottare ha iniziato anche a segnare a raffica: 18 gol in 42 presenze sotto la guida del tecnico toscano, un dato clamoroso se raffrontato con la media-gol del belga sotto la gestione Garcia (7 gol in 70 presenze).

"Penso che abbiamo un grande allenatore - ha detto Nainggolan intervistato dal sito della Uefa - sa esattamente cosa vuole dai giocatori. Dice sempre quello che gli passa in mente e credo che la squadra stia facendo un grande lavoro seguendolo su tutto quello che ci dice. Godiamoci questi risultati e speriamo di continuare così a lungo". Dopo aver steso l'Inter, il Ninja ora mette nel mirino la Lazio, avversaria nella semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera, e poi Napoli e Lione: "Credo che i risultati positivi portino sempre altri risultati positivi. Siamo in un ottimo momento di forma e dobbiamo cercare di continuare così. Sono felice di come sto giocando e di come sta giocando la squadra. Siamo ancora in corsa in tre competizioni, possiamo ancora vincere tre trofei".

Se per il campionato bisogna sperare in un crollo della Juve, la strada in Europa League sembra più agevole: "Favoriti in Coppa? Onestamente essere favoriti è sempre difficile, c'è maggiore pressione. Però siamo un'ottima squadra e dobbiamo avere certezze sulla nostra qualità. Se giochiamo il nostro calcio credo che possiamo battere chiunque. Il Lione? Il sorteggio non è stato fortunato, ma devi battere tutte per sollevare il trofeo ed è quello che cercheremo di fare".

In chiusura un commento sulla stagione di Dzeko: "Nessuno aveva dubbi su di lui. L'anno scorso non segnava come quest'anno. Giocare in Italia non è facile, ma tutti sapevamo di avere a disposizione un grande attaccante. E' importantissimo per noi, sa tenere la palla, è bravo tecnicamente, scambia bene il pallone. Sì, è l'attaccante completo e sono felice di giocare con lui".