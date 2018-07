Roma, Nainggolan saluta a Trigoria: "Mi mancherete"

Radja Nainggolan ha approfittato di un pomeriggio libero per fare un salto a Trigoria e salutare l'ambiente giallorosso: non solo magazzinieri e cuochi (come si vede nelle storie di Instagram) ma anche Daniele De Rossi presente all'addio del centrocampista passato all'Inter. Se il Ninja ha voluto salutare così la Roma: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene", il capitano romanista ha scherzato "in bocca al lupo un c...o!".