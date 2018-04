Roma, Nainggolan: "Rubavo per mangiare"

Radja Nainggolan si confessa a cuore aperto. L'intervista rilasciata dal centrocampista della Roma al Times a due giorni dalla sfida di ritorno col Liverpool mette in mostra l'uomo che ha dovuto lottare per arrivare a dov'è adesso: "C’era solo mia madre ed era difficile per lei, lavorava duro e aveva 3 lavori per pagare le bollette - ha spiegato il Ninja -. È stato duro crescere in questa condizione. Per lo più sono cresciuto in strada. Avevamo una casa, ma ero sempre in strada fino a tardi. Non ero concentrato sullo studio. Ho fatto qualche errore. Ho rubato cose da mangiare, piccole cose, quando avevo fame. Non potevo permettermi nulla. Non era un gran periodo".



"Adesso penso solo alla Roma. Hanno scritto qualcosa su di me ogni giorno per 10 anni, ma sono ancora qui. Lascio che parlino, io qui sto benissimo e ho tutto quello che mi serve. La mia famiglia vive bene. Con il Chelsea c’è stato qualcosa: non era fatta, ma erano interessati a me. È successo la scorsa stagione, dopo che hanno vinto la Premier League: alla fine, però, la scelta non era complicata per me. Mi piace il calcio inglese e mi piace anche guardare le partite, ma ho quasi 30 anni. Dovrei ricominciare di nuovo? Difficile pensarlo. E odio la pioggia. Siamo stati a Liverpool due giorni e non ha smesso di piovere per un attimo. E faceva pure freddo".



"Sono un combattente. Anche io devo dire che è difficile rimontare il Liverpool, ma non è impossibile. Lo abbiamo già fatto con il Barça. Con Salah ho buon rapporto: era timido quando è arrivato a Roma, ma è un bravo ragazzo. Abbiamo parlato prima del match e ci siamo scambiati alcuni messaggi. Sono veramente felice per lui per quello che sta facendo, ovviamente non è stato un granché vederlo segnare due bellissimi gol contro di noi, ma è un giocatore fantastico. Era già forte a Roma, adesso è ancora meglio".