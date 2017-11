Roma, Nainggolan risponde alle critiche dal Belgio

In Belgio il gol di Radja Nainggolan nel derby ha fatto notizia non solo per la bellezza del gesto tecnico ma perché ha scatenato un dibattito infarcito di dietrologia. Il centrocampista belga era rientrato in anticipo a Roma dal ritiro della nazionale per una lesione all'adduttore che lo aveva costretto a saltare le amichevoli contro Messico e Giappone ma in patria in tanti sostengono sia stata solo una scusa per preparare al meglio la sfida di serie A contro la Lazio.



"Perché non parlate con i dottori per verificare? - la doppia risposta di Nainggolan su Twitter -. Avreste dovuto vedere le lacrime che ho versato". E ancora: "A volte in Belgio leggo cose incredibili, questa settimana non mi sono allenato: questo vuol dire che ero a rischio. Leggo commenti davvero stupidi, avrei voluto dimostrare di valere il Mondiale che per me è tutto".

Ik lees dingen die niet kunnen dat ik alspf gekwetst was om niet te spelen bij de rode duivels... waarom contacteren jullie de dokters niet om men controles te bekijken? En zien jullie zelf het scheurtje dat ik had..belgische commentaar soms echt drama.. had gwn gerecupereerd 1/2 — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 19 novembre 2017