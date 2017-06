Roma, Nainggolan: "Qui l'anno prossimo? Vedremo più avanti"

Radja Nainggolan ha un grandissimo pregio anche fuori dal campo: la sincerità. Così, nonostante quello che rappresenta oggi per la Roma e per i suoi tifosi, è impossibile strappargli promesse di fedeltà. "Abbiamo appena superato la metà del campionato e mi parlate del mercato… - ha risposto a chi gli chiedeva lumi sulla sua permanenza nella capitale nella prossima stagione - Io penso di far bene come ho sempre fatto. Poi sono cose che si vedranno più avanti. Io sono felice qua, sto bene, mi piace giocare per questa società. Sono cose che poi si vedranno".



Il dubbio c'è, allora: Nainggolan non resterà a prescindere. L'ultimo rinnovo è arrivato nel 2015, quando firmò un contratto fino al 2020 che lo portò a gudagnare 3,5 milioni di euro a stagione. Ora il suo valore è aumentato come ha ammesso lo stesso Spalletti paragonandolo a Pogba. Ecco perché molto dipenderà dalle offerte che riceverà il giocatore (29 anni a maggio) e dell'eventuale rilancio della Roma, che potrebbe anche decidere di sacrificare una delle sue stelle, come accade quasi ogni anno.