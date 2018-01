Roma, Nainggolan paga Capodanno: il Ninja sarà multato

Capodanno non è ancora finito in casa Roma, l'argomento del giorno a Trigoria è ancora il volgare video postato su Instagram quella notte da un Radja Nainggolan visibilmente su di giri. La 'scivolata' del Ninja, si legge sul Corriere dello Sport, non è affatto piaciuta a Monchi e Di Francesco, che oggi, insieme a Baldissoni, incontreranno il giocatore per "tirargli le orecchie" e chiedergli un uso più moderato e avveduto dei social network.

Nainggolan, che già alla ripresa degli allenamenti era stato invitato dalla società a scusarsi pubblicamente, sarà sicuramente multato come previsto dal regolamento interno dei giallorossi, ma la "punizione" potrebbe non finire qui: il Ninja rischia infatti l'esclusione dall'11 titolare nella partita dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Un'esclusione che farebbe rumore e che manderebbe un messaggio preciso a tutta la squadra ("la disciplina prima di tutto"), ma che potrebbe anche trasformarsi in "un'occasione" per il giallorossi: Nainggolan è infatti diffidato e in caso di ammonizione contro i bergamaschi sarebbe costretto a saltare il big match di San Siro contro l'Inter.