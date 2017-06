Roma, Nainggolan: "La Juve vince con gli aiuti, la odio da sempre"

Radja Nainggolan alimenta il fuoco anti-Juve acceso dalle polemiche sorte dopo la sfida con l'Inter. Lo fa non sui social netowrk, né pubblicamente, ma parlando con alcuni tifosi della Roma che lo riprendono con lo smartphone mentre lui è in auto: "Io potevo andar via uguale, cosa mi fregava se mi insultavano" - dice Radja all'inizio del video. Il riferimento, evidentemente, va a un eventuale trasferimento in bianconero che avrebbe rifiutato: "Sai qual è il mio problema? - spiega il belga - Sono contro la Juve da quando sono nato, già quando ero a Cagliari odiavo la Juve a prescindere. Ti dico solo che io odio la Juve: avrei dato i c... per vincere contro la Juve quando ero a Cagliari e allo Stadium non ho mai perso, ho perso solo a Trieste quando loro hanno vinto lo scudetto".



Nainggolan insiste: "Odio la Juve perché ha sempre vinto per un rigore, una punizione e io ti dico che sono venuto alla Roma perché volevo vincere contro la Juve che aveva sempre avuto questi aiuti. Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia: te lo dico io... Abbiamo due partite con la Lazio in semifinale e le vinciamo tutte e due". Il finale è colorito: i tifosi lo fomentano dicendogli che se resta a Roma può diventare come Totti, la nuova bandiera: "A me non me ne frega un c... di diventare come Totti", rivela Radja.