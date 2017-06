Roma, Nainggolan: "Juve forse stanca, ma è la migliore d'Europa"

Non si sa ancora se ci sarà e se dovesse far compagnia a Dzeko in tribuna, di sicuro sarebbe un brutto colpo per la Roma. Perché Radja Nainggolan è un trascinatore e contro la Juve lo sarebbe ancora di più considerando quanto disse (off records, ma poi diffuso in rete) qualche mese fa ("L'ho sempre odiata").



Al sito ufficiale del club Nainggolan concede un'intervista decisamente più diplomatica: "Partita speciale? Sì, contro i bianconeri è sempre una partita bella, difficile, giochi contro quella che è forse la squadra migliore d’Europa al momento. La gente non se ne accorge che la Roma è seconda dietro la Juve e quindi siamo una squadra importante. Sarà una gara difficile, loro sono vicini allo scudetto, e noi per mantenere il secondo posto dobbiamo vincere. Spero che vada tutto bene. Vincere sarebbe una soddisfazione in più, significherebbe che abbiamo battuto una squadra forte. Noi dobbiamo guardare alla classifica e fare di tutto per fare risultato".



Sulle possibilità di vittoria Nainggolan pare ottimista: "Loro stanchi dopo la Champjons? Sì, ci può stare, hanno tante partite una vicino all’altra. Poi tre giorni dopo saranno impegnati nella finale di Coppa Italia e non so chi di loro scenderà in campo. Su tutti temo Higuain che è in grado, in un momento difficile, di fare gol, come ha dimostrato anche contro di noi. Se devo sceglierne uno, scelgo lui. Allegri? Per lui parlano i risultati, è arrivato alla seconda finale di Champions. Quando sono arrivato a Cagliari ha cercato di farmi integrare al massimo, anche se in alcune occasioni ho sbagliato per inesperienza. Faceva stare bene il gruppo, e anche a Cagliari sul campo ha fatto bene".