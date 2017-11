Roma, Nainggolan: "Dopo 6 mesi in Italia volevo andare via"

Forse i tatuaggi di Radja Nainggolan raccontano bene la sua storia, ma se lo fa lui in prima persona, attraverso le sue parole, magari si capisce ancora meglio chi è quel centrocampista della Roma che corre per tutto il campo e che piano piano è diventato uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Uefa.com.



"Ho avuto un passato molto difficile e con amicizie molto particolari, non tutte giuste. Oggi li sento ancora, perché crescendo si matura tutti quanti. Ma sono esperienze di vita che ti servono per diventare una persona più forte, per capire cosa sbagli nella vita e cosa no. A scuola non andavo benissimo e ho avuto la fortuna di aver avuto la possibilità di giocare a calcio venendo in Italia. È stata la mia salvezza ma anche un'esperienza di vita nuova”.



"Il mio percorso verso il calcio è stato molto lungo e difficile, forse un po' 'in ritardo', diciamo. Però se oggi riguardo quello che ho fatto, penso sia stato un grande percorso, passando per squadre magari più piccole, squadre che mi hanno fatto acquisire la maturità giusta. Sono stato in tre squadre, io mi affeziono molto velocemente a una piazza. Come in questo caso: sono molto contento di essere qui alla Roma".



"Per come ero cresciuto io, fu molto difficile lasciare la mia città, i miei amici, i miei cari. Quando sono arrivato in Italia, a Piacenza, i primi sei mesi per me sono stati molto difficili, non parlavo la lingua. È vero che parlavo il francese e capivo tanto ma…ero ragazzino, mi obbligavano ad andare a scuola. Pensavo solo al calcio, non era facile: dopo sei mesi me ne volevo andare, poi alla fine sono rimasto e ho fatto la scelta giusta".



"Le mie qualità? Non sono io che devo giudicarmi, ma se c'è una cosa che ho sempre dato è il massimo di me stesso per i miei compagni e la società, penso che questo sia stato ripagato anche fuori dal campo. Per me un giocatore può sbagliare partita, può sbagliare tante cose, non essere perfetto in una giornat, ma l’importante è sempre dare il massimo. Purtroppo nel calcio si guarda troppo quando uno fa gol e non si vede mai tanto il lavoro sporco di un giocatore che è altrettanto importante".