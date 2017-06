Roma: Nainggolan, diverbio e cessione? "Solo invenzioni"

Come accade ad ogni grande squadra dopo una pesante sconfitta, sono tanti gli strascichi che si portano dietro nei giorni seguenti. Nel caso della Roma, il ko di Bergamo ha coinvolto Radja Nainggolan: secondo il Messaggero, all'uscita dal campo il centrocampista belga avrebbe avuto una lite con un collaboratore di Spalletti. Marco Domenichini, il tattico dell'allenatore giallorosso,non avrebbe spiegato esattamente le consegne a Nainggolan che quindi si sarebbe infuriato.



Sommando il momento poco felice del giocatore, le trattative per il rinnovo che procedono a rilento e il presunto episodio contro l'Atalanta, nella Capitale addirittura c'è chi pensa che Nainggolan possa partire nel mercato di gennaio. Tutte voci che lo stesso centrocampista ha voluto smentire con un secco messaggio su Twitter: "Sono solo invenzioni, non è successo assolutamente niente di quel che si dice".

Incredibile cosa inventano giornalisti... non e assolutamente successo niente che riguarda quello che si dice... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 21 novembre 2016