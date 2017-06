Roma, Nainggolan ai tifosi Juve: "Non rosicate. E poi mi cercate sempre..."

"Sbam". La prima cosa che ha fatto Radja Nainggolan dopo aver segnato il gol del 3-1 alla Juve è rifilare uno schiaffo virtuale diretto agli odiati rivali: al vento, in realtà; alla loro mancata festa scudetto, di fatto. La linguaccia e il pollice verso hanno fatto da contorno a un'esultanza che - si legge su Twitter - "è da vedere in loop". Il belga diventa sempre più idolo dei tifosi della Roma e sempre più "nemico" di quelli bianconeri.



Sui social network, infatti, è nata una polemica e come sempre Nainggolan non si è sottratto dal rispondere alle provocazioni. Così a chi gli "ricordava" che "battere la Juve è il suo scudetto, comprensibile da uno che nella vita ha vinto solo a briscola", lui ha risposto "E non rosicare". Mentre a chi lo "accusava" di una vita da secondo, sempre dopo gli altri, sempre dopo i campioni", Radja spiegava che "La cosa più bella è che mi cercate sempre... qualcosa di buono l'ho sicuramente fatta". Indizio di mercato, insomma. Pare proprio che la Juve volesse (o voglia) Nainggolan.





