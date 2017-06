Roma, Nainggolan ai tifosi Juve: "Mi insultate, io vi faccio gol"

Sono passati quasi tre giorni da Roma-Juventus ma il big match dell'Olimpico è ancora protagonista nelle parole di Radja Nainggolan. Intervistato dalla radio ufficiale giallorossa ricorda il gol del 3-1 di domenica: "Se sono stato contento di segnare? Loro ce l'hanno sempre a morte con me, mi cantano 'uomo di mer**'. Ebbene, 'l'uomo di mer**' gli ha fatto gol".



Provocazione a parte, il centrocampista belga racconta così la vittoria sulla capolista: "Non ero al massimo della forma ma la Juve mi stimola sempre molto e volevo esserci. Vittoria meritata, dopo il successo del Napoli eravamo obbligati a fare tre punti". C'è quindi qualche rammarico, visto che la Roma ha dimostrato di essere all'altezza: "Sì, anche se loro hanno perso qualche punto per via delle coppe. I rimpianti sono per come siamo usciti da Europa League e Coppa Italia ma pensando che siamo a 4 punti dalla finalista di Champions potremmo anche dirci soddisfatti".



Ora c'è il Chievo sulla strada per il secondo posto: "Dipende da noi, non possiamo pensare che sarà una passeggiata. Uguale contro il Genoa, saranno partite complicate". Infine, Nainggolan ringrazia Spalletti per il ruolo datogli in campo: "Mi ha messo alto a fare pressing, come Perrotta all'epoca. É bello, mi diverto e segno".

IL VIDEO