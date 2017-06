Roma, Nainggolan 9 gol: nessuno in Europa come lui

Qualche settimana fa chiesero a Luciano Spalletti un confronto tra il valore di mercato di Paul Pogba e di Radja Nainggolan e il tecnico della Roma non fece una piega: "Sono esattamente equivalenti". Com'è noto, il Manchester United ha dovuto sborsare oltre 100 milioni per strappare il francese alla Juve e a giudicare da quello che sta facendo il belga è legittimo pensare che, se proprio i giallorossi dovessero cederlo (e non c'è una sola ragione che li spinga a farlo), dovrebbero ambire più o meno a quella cifra. Non foss'altro perché, ad esempio, Nainggolan grazie alla doppietta meravigliosa segnata contro l'Inter ha appena raggiunto quota 9 gol in Serie A. Mancano 12 giornate e ha già fatto meglio di Pogba, che si è fermato al massimo a 8.



Certo, Radja gioca in un ruolo diverso da qualche settimana: è di fatto un trequartista al pari di Salah, anche se con caratteristiche completamente diverse. Ovvio, la posizione gli consente di provarci più spesso: il bello è che lui ci riesce. Nelle ultime 4 partite ha segnato 5 gol, di fatto va in rete sistematicamente da un mese. Il destro a giro nel primo tempo e la sassata nel secondo sono due meraviglie indimenticabili, da copertina del campionato: nelle 5 leghe principali solo Hamsik ha segnato più di lui.



"Devo fare i gol che mi chiede il mister, segno e sono contento - dice lui dopo la gara con l'Inter -. Sono un calciatore della squadra, ma senza la squadra sono uno come tutti". Non proprio come tutti. "Stiamo dimostrando di meritare dove stiamo, abbiamo giocato una grande partita. Vincere qua non è facile, penso che abbiamo meritato i 3 punti". Gli chiedono del secondo posto consolidato e lui risponde così: "Sapevamo del risultato del Napoli. La Juve continua a vincere, noi siamo soddisfatti". La Juve, appunto: quasi un'ossessione. Chissà se un giorno Nainggolan realizzerà il suo sogno.