Roma, Monchi: "Ultimo anno per Totti, poi sarà dirigente con me"

"Conosco il cammino e il potenziale della Juventus. Io sono ambizioso per natura, lo sono sempre stato, ma non vuol dire vendere fumo. Colmare il divario con la Juventus è difficile, ma non impossibile. Dobbiamo lavorare sulla base di quello che abbiamo oggi in rosa. I soldi fanno tanto ma non sono tutto: il problema non è vendere ma comprare male" così il nuovo ds della Roma Monchi, durante la presentazione a Trigoria lancia la sfida ai Campioni d'Italia.



Il dirigente ha sottolineato che il futuro della Roma "dipende dal presente perchè ci stiamo giocando la possibilità di arrivare secondi e quindi di accedere direttamente alla Champions League. Questo è un club con enormi margini di crescita. I tifosi della Roma meritano di veder realizzati i propri sogni, e io sono qui per cercare di realizzare questi sogni, ma dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".



Poi, non si sa quanto volutamente, Monchi annuncia il ritiro di Totti: "Su Francesco già sapevo che c'era questo accordo con la società che questo sarebbe stato l'ultimo anno e poi partiva quello da dirigente. Lui è la Roma, gli chiedo di essere vicino a me, anche apprendere l'1% che sa lui è tantissimo". Appunti di mercato: "Noi e De Rossi vogliamo continuare insieme, Kessié obiettivo possibile. Non ci sono giocatori incedibili". Su Spalletti: "Sono venuto qui anche per lui, per lavorare assieme. Ci proverò, la sperenza che rimanga c'è".