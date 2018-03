Roma, Monchi: "Tutti vogliono sfidare la Roma in Champions? Meglio così..."

"Siamo orgogliosi di essere tra le migliori otto squadre d'Europa, ma se non vinciamo a Crotone è un casino...". Monchi elogia la Roma per il traguardo raggiunto in Champions League ma allo stesso tempo la mette in guardia dalle insidie del campionato.



"Se vogliamo diventare ancora più grandi dobbiamo saper gestire situazioni come queste. Dopo una vittoria importante dobbiamo affrontare la partita successiva con stesso atteggiamento e motivazioni. Dopo l'adrenalina per il passaggio del turno dobbiamo dare una prova di maturità su un campo complicato" le parole del ds giallorosso alla radio ufficiale di Trigoria riportate dall'Ansa.



Monchi prende a modello due big: "In Spagna squadre come Real e Barcellona indossano l'abito per giocare la Champions, e poi ne prendono un altro ugualmente vincente per le partite di campionato meno importanti. A Crotone voglio vedere un buon atteggiamento, la mentalità vincente. Ho visto la partita con la Samp, dopo 20' minuti avevano già vinto. Loro si aspettano che la Roma abbia ancora la testa alla Champions, al sorteggio, per questo dobbiamo partire forte dal primo minuto".



E a proposito di sorteggio il dirigente capitolino sceglie la formazione più forte delle 8 rimaste : "È difficile sapere quale squadra sia meglio affrontare, tutte sono difficili, ma il Manchester City per me è la più forte di tutte. Tutte vogliono la Roma? Va bene, siamo tranquilli, meglio così. Il gruppo ora è forte mentalmente per quello che ci aspetta in questa competizione".



Per Monchi avrebbe un gusto speciale affrontare il Siviglia, dove ha trascorso la sua carriera da giocatore e direttore sportivo. "Ma loro hanno un vantaggio, quando arriva a questo tipo di partite sono abituati a giocarle. Chiusura dedicata all'ultimo ttavo di finale, Barcellona-Chelsea: "Gli inglesi non avrebbero meritato di perdere 3-0, ma i blaugrana hanno un giocatore (Messi, ndr) che è diverso e che quando è in giornata fa tutto".