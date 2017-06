Roma, Monchi: "Spalletti? Non so se resta, Luis Enrique mi piace"

Il suo futuro non lo conosce, o almeno non lo rivela, ma Monchi qualcosa sulla Roma che verrà lo dice, seppur tra le righe. "Dopo il derby tracceremo una linea e parleremo anche del mio contratto", ha spiegato a "Cadena Cope". Del resto non è più un segreto: quasi certamente sarà lui il futuro d.s. giallorosso. E se Spalletti ha pubblicamente preso le difese di Massara limitandosi a dire che "di Monchi ho sentito parlare e mi hanno detto che è un professionista", ecco cosa dice lo spagnolo dell'allenatore: "Non so se resterà, non ho approfondito così tanto con la società".



Però una preferenza Monchi ce l'ha già e avrebbe del clamoroso, ripensando al passato: "Sarei cieco a dire che Luis Enrique non mi piace, i risultati sportivi sono eccezionali". Già, e a fine anno lascerà il Barcellona. Magari proprio per tornare a Roma.