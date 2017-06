Roma, Monchi: "Rudiger non va via, non siamo un supermercato"

In occasione della presentazione ufficiale di Di Francesco, il ds giallorosso Monchi ha risposto ad alcune domande di mercato con concetti netti e chiari: "La Roma non è un supermercato ma una sqadra che vuole lottare in Italia e in Europa. Poi ovviamente tutti vendono anche se il vero problema, casomai, è quando si compra male". Quindi niente cessioni eccellenti: "Ci sono zero possibilità che Rudiger vada via, non ci sono trattative aperte in uscita se non quella per Salah: abbiamo ricevuto offerte per Momo ma il prezzo lo facciamo noi".



Monchi su ulteriori nomi a sorpresa dopo quello di Hector Moreno: "Non è un mio obiettivo comprare giocatori 'sconosciuti', ci sono nomi girati sui media che corrispondono a nostri obiettivi. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Bruno Peres sarà riscattato? Mi piaceva già al Torino, sono convinto che Di Francesco lo recupererà". Via Szczesny, in porta non si cambia: "La Roma ha tre portieri: Alisson, Skorupsi Lobont. Siamo a posto così".