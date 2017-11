Roma, Monchi: "Niente acquisti, magari vendiamo ancora, ma..."

"Abbiamo il dovere di provarci". Monchi non è tipo da nascondersi: non lo fa lui, non lo fa Di Francesco, non lo fanno i giocatori. Se a Roma parlate di scudetto, nessuno ha paura di pronunciare la parola. Il d.s., criticato per alcune operazioni di mercato dell'estate, spiega come sono andate le cose, come stanno andando e come andranno. Ecco le sue principali dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



"Sapevamo che sarebbe stato un anno particolare. Tanta gente nuova, compreso un d.s. non italiano. La prospettiva era complicata, ora possiamo essere molto contenti. Però bisogna essere ambiziosi e pretendere di più, aspirare a essere una squadra d’élite con continuità, in Italia e in Europa. Diciamo che l’Atletico Madrid è un bello specchio. Può essere che si debba continuare a vendere giocatori, ma senza aver paura: come mi è successo a Siviglia le vendite, se ci saranno, dovranno essere fatte per consolidare la posizione, non per minarla. Io sono qui per vincere, non voglio vendere fumo. Siamo partiti in svantaggio ma pian piano stiamo arrivando al livello di Napoli, Juve e Inter"



"In estate volevamo un esterno mancino per sostituire Salah. Abbiamo puntato tutto su Mahrez, che non è venuto perché non lo volevano vendere. Non era una scusa mia, hanno detto no anche al Barcellona. Saltato Mahrez ci siamo detti: 'Meglio prendere un esterno mancino a qualsiasi costo, anche se non siamo convinti e abbiamo soluzioni interne, o provare a prendere Schick che non è il profilo esatto che cerchiamo ma è un investimento per il club?'. Rinunciare a Schick per mere questioni tattiche sarebbe stato un errore. A gennaio non faremo niente. I nostri acquisti devono essere i miglioramenti di Defrel e Under, l’arrivo di Schick, il ritorno di Emerson".



"Io sono un d.s. che ama star vicino a giocatori e tecnico. Sto tanto nello spogliatoio, non per fare la spia ma perché mi piace. Ho capito che stavo facendo qualcosa di inusuale quando mi sono messo in tuta: mi hanno guardato pensando, “Ma questo che fa?”. Lo stesso vale per Di Francesco: entro continuamente nel suo ufficio, non è che ci diamo appuntamento per parlare. Per me questo aspetto non era negoziabile, se non faccio così non sono Monchi. Così sento di essere parte della squadra".