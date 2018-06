Roma, Monchi: "Manolas e Pellegrini sono al 100% di questo club. Alisson? Nessuna offerta"

Monchi gonfia il petto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore. "La Roma ha preso 8 giocatori, quasi 9 visto che siamo vicini a Bianda. Non so se qualcuno in Europa ha fatto tanti acquisti. Si parla sempre di vendita, ma la Roma ha venduto solo Tumminello, Nainggolan e Skorupski. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all'allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta. Per me è un motivo di orgoglio" evidenzia il dirigente capitolino.



"Al 26 di giugno - prosegue Monchi - siamo qui tranquilli, senza pensare al fair play finanziario. Questo è importante perché non tutte le squadre possono dire questo. Tutti avete nella testa situazioni diverse, l'anno scorso la Roma era in difficoltà mentre oggi ha fatto 8 acquisti".



Nello specifico, Monchi ha fatto sapere che per Alisson "non abbiamo nessuna offerta (si era parlato di Real Madrid e Chelsea). Aspettiamo che finisca il Mondiale e per il bene del Brasile più tardi possibile. Il mio lavoro è pensare ad oggi, e al mio telefono non sono arrivate proposte. Devo lavorare con la realtà".



Sul rinnovo di Florenzi: "Non è facile perché tratta di un giocatore fortissimo e fino ad oggi non abbiamo trovato un accordo ma l'idea è quella che rimanga qui".



Stesso discorso per Manolas e Pellegrini, due giocatori che hanno la clausola: "Ho sentito 3/4 volte Kostas e lui è contento con la squadra. Vuole rimanere qui e su di lui rispondo la stessa cosa che ho detto di Alisson. Ho letto del Chelsea ma credo che loro stiano cercando altro al momento. Quanto a Pellegrini, ho avuto una settimana fa un appuntamento con Pocetta e siamo tranquilli. Manolas e Pellegrini sono al 100% della Roma".