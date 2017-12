Roma, Monchi: "Dissi a Totti di smettere, mi tremavano le gambe"

Quando Monchi incontrò Totti per annunciargli il ritiro con la maglia della Roma "le gambe tremavano, perché non lo avevo ancora detto a nessuno". "Non è stato facile - ha rivelato il ds spagnolo dei giallorossi a 'El Mundo' a due giorni dalla trasferta di Champions a Madrid - Penso che per lui non fosse la migliore notizia della sua vita, ma credo abbia apprezzato il fatto che gliel'ho detto guardandolo negli occhi. Sicuramente è stato un confronto importante per gettare le basi di un ottimo rapporto umano e professionale tra di noi".

Tra i ds più qualificati in circolazione e un lavoro di scouting di primissimo livello (tantissimi i calciatori scoperti dallo spagnolo nei suoi anni a Siviglia), Monchi ripete che il suo obiettivo è quello che hanno i tifosi: vincere. "Non dovremo avere paura di essere ambiziosi. Non parlo tanto di un titolo, quanto della possibilità di poterlo raggiungere ogni anno. È vero che la Nazionale ha subito un'incredibile battuta d'arresto, ma questo deve servire a riflettere e crescere. Il calcio italiano comunque, a mio parere, è in un momento positivo e oggi i club sono in buona salute. In Europa League Lazio, Milan e Atalanta stanno facendo una fase a gironi quasi immacolata, mentre in Champions siamo in tre ad avere delle possibilità. Insomma l'Italia è l'unico paese che potrebbe riuscire a fare l'en plein, con sei squadre su sei promosse".