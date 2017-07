Roma, Monchi: "Ci vediamo al Circo Massimo, Manolas resta"

Monchi ha il tono sicuro di chi la sa lunga. Parla con i tifosi della Roma e risponde a ciascuno di loro senza esitazioni: "Ci vediamo al Circo Massimo". Lo ripete più volte, quando gli chiedono di portare giocatori forti "perché c'è da triturare la Juventus" e quando insistono con domande sul calciomercato mentre lui firma autografi.



"A fine anno ne parliamo, ci vediamo al Circo Massimo", dice il d.s. della Roma, finito nel mirino per una campagna che finora ha visto partire molti giocatori importanti e arrivare altri magari utilissimi al progetto ma senza particolare appeal mediatico, come Moreno, Karsdorp, Gonalons e Pellegrini. Il Circo Massimo, si sa, è il luogo della festa scudetto, quella che nella capitale manca dal 2001.



Monchi, inoltre, ha voluto rassicurare tutti sulla permanenza in rosa di Manolas ("Resta", ha detto seppur sotto voce), mentre in riferimento alla trattativa in corso per Defrel è stato chiaro: "E' ancora lunga, il Sassuolo chiede molti soldi". In conferenza stampa, poi, il d.s. ha parlato anche di Nainggolan: "Ritengo che il tempo delle cessioni dei calciatori importanti sia terminato. Ora è arrivato il momento di costruire una squadra che andrà completata con le opzioni di mercato che avremo a nostra disposizione".