Roma, Monchi: "Chi non ha la mentalità vincente non può avere posto qui"

L'autogol via instagram di Radja Nainggolan non poteva ovviamente essere fatto passare in cavalleria dalla Roma. Non sono previste punizioni esemplari per il Ninja per il suo capodanno alcolico e ampiamente blasfemo, ma il discorso fatto oggi da Monchi alla squadra aveva il numero quattro come obiettivo.



"In questo momento - ha detto il direttore sportivo giallorosso - va dimostrata una mentalità vincente. Chi non dimostrerà di avere questo atteggiamento non può avere posto nella Roma". Monchi aveva comunque già parlato con Nainggolan poche ore dopo il fattaccio, ricordandogli come un disinvolto uso dei social network sia molto più dannoso che utile, peraltro un errore che il belga aveva già commesso altre volte. Una multa sigillerà la questione e a Eusebio Di Francesco verrà concessa ampia libertà di scelta per il delicatissimo match di sabato con l'Atalanta.