Roma, Monchi: "Altro che soldi sprecati..."

Le domande dei tifosi sono "provocatorie" quanto quelle dei giornalisti. E Monchi, d.s. della Roma, non si sottrae. Ecco come ha risposto lo spagnolo, al suo primo anno in giallorosso, sui social network, parlando soprattutto di mercato.



"Quando penso di vincere qualcosa con la Roma? Spero presto, il prima possibile! Lo dico dal primo giorno, è qualcosa che ho sempre in testa. È il mio leitmotiv, la mia motivazione principale: far sì che i romanisti possano gioire per un titolo. In Champions League il primo obiettivo dev'essere la qualificazione alla fase successiva e da lì cominciare a sognare. Dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo credere di poter arrivare il più lontano possibile, anche se è ovvio che dovremo mantenere i piedi per terra".



"Il mercato non è solamente comprare o vendere giocatori. C'è un 'terzo' mercato che consiste nell'essere in grado di trattenere giocatori importanti che possano fungere da guida a quelli che arrivano e a quelli che sono già in squadra: Nainggolan e Strootman ne sono un esempio. Era uno dei miei obiettivi quando ho iniziato a lavorare per la Roma e sono soddisfatto di essere riuscito a farli rimanere".



"Karsdorp? Ovviamente eravamo a conoscenza della situazione di Rick e del suo infortunio e sapevamo che dal punto di vista medico in quattro settimane avrebbe potuto recuperare. E che poi avrebbe avuto bisogno di 2-3 settimane per iniziare a lavorare col gruppo. Credo che quattro, sei, otto settimane non siano niente considerando i cinque anni di contratto. Abbiamo molta fiducia in lui e fortunatamente dalla prossima settimana sarà a disposizione del mister: sono molto contento e soddisfatto".



"Soldi sprecati per Defrel visto che abbiamo preso Schick? Credo che il termine 'sprecare' non sia appropriato, la cosa va letta diversamente: dobbiamo essere contenti di avere in squadra Defrel, Patrik e Dzeko. Sono giocatori, soprattutto Patrik e Defrel, che possono ricoprire due ruoli diversi. Per me è motivo di soddisfazione avere in squadra tre giocatori di questo livello. Defrel, poi, è un giocatore che ci darà molto sotto diversi punti di vista. Abbiamo già detto che Patrik è un giocatore importantissimo in ottica presente e futura. Dzeko lo scorso anno è stato fondamentale e lo sarà anche in questa stagione. Quindi, tornando alla domanda, penso che non ci sia stato uno spreco di soldi e credo che dobbiamo ritenerci fortunati ad avere a disposizione giocatori di altissimo livello".