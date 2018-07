Roma, Monchi: "Alisson? Offerta fuori mercato"

"È arrivata un'offerta fuori mercato, molto, molto importante". Monchi lo ammette senza problemi: la cessione di Alisson al Liverpool non ancora ufficializzata è dovuta ai 75 milioni messi sul piatto dal Liverpool, cifra record nella storia del calcio per un portiere e nella storia della Roma per qualunque giocatore.



"Abbiamo valutato i pro e i contro e deciso di trattare col Liverpool - spiega il d.s. della Roma - Per me non è una rinuncia all'ambizione. L'anno scorso abbiamo ceduto Salah, Paredes, Rüdiger e altri e abbiamo fatto la miglior stagione degli ultimi dieci anni: questa società è ambiziosa, ma con testa... L'ho spiegato tante volte, il lavoro di un d.s. non è solo comprare giocatori, ma anche capire in ogni momento cosa è meglio per la società e questo comprende non solo l'ambito sportivo ma anche quello economico".



"Voi tutti sapete che in questo paese ci sono club molto importanti che sono falliti, altri di grandissima tradizione che non possono giocare le Coppe e altri ancora che hanno difficoltà a completare la rosa per i vincoli Uefa", ha aggiunto riferendosi alla mannaia del fair play finanziario Uefa che ha colpito Inter e Milan. "Per me questo non è un messaggio di mancanza di ambizione, continuiamo ad essere ambiziosi allo stesso livello se non di più. Abbiamo ceduto due giocatori importanti dell'anno scorso, Nainggolan e Alisson, ma ne abbiamo acquisti 10, più di chiunque e prima di tutti. E continuiamo a lavorare per cercate giocatori per fare una squadra importante".



"Olsen al posto di Alisson? È una possibilità ma non l'unica. Stiamo lavorando senza fretta. Meglio essere convinti e trovare le condizioni economiche migliori piuttosto che decidere sotto la pressione della cessione di Alisson. Malcom? Mi chiedevate: Pastore è impossibile? Si è seduto qui con me. Mi chiedevate: Kluivert, come fai? Eccolo, accanto a me. Oggi mi chiedete tutti di Malcom... la Roma ha un progetto. Sicuramente arriveranno giocatori forti".