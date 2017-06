Roma, Maria Sensi: "Totti doveva ritirarsi un anno fa, società senza coraggio"

La vicenda Totti arriva anche dalle parti di Maria Sensi, vedova di Franco, ex presidente della Roma. E il parere è di quelli netti: "Il problema di questa vicenda è solo della società - le parole a Radio Radio -, Totti ha ragione al 100%. Hanno provato a farlo fuori con il primo allenatore, con il secondo e ora con Spalletti". Poi fa un paragone con la situazione-Giannini ai tempi della presidenza del marito: "Non ci pensò due volte a lasciarlo andare quando fu il momento giusto".



Questa la ricostruzione di Maria Sensi: "Totti doveva smettere l'anno scorso ma la società non se l'è sentita. Il presidente avrebbe dovuto dirgli 'caro Francesco, grazie per averci mandato in Champions ma non ti rinnoviamo il contratto'. E' Pallotta a doversi prendere la responsabilità. Come ha detto Spalletti, l'allenatore deve pensare alla squadra e il presidente alla società".