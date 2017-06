Roma, Maria Sensi: "Nessun invito alla sua festa, Totti mi ha deluso come uomo". Ma Rosella: "Ti voglio bene fratellone"

A pochi giorni dal compleanno arriva un duro attacco a Francesco Totti da parte di Maria Sensi, moglie di Franco, ex presidente della Roma. Il capitano giallorosso non ha invitato la famiglia Sensi alla sua festa per i 40 anni: da qui la stoccata al numero 10. "Io dividerei Totti in due persone: come calciatore gli darei un Pallone d’oro tutti gli anni, ma come uomo mi ha deluso, deve assumersi le sue responsabilità e non sentire altri che impongono certe cose. La famiglia Sensi l’ha cresciuto per vent'anni. Lui è stato bravissimo a restare a Roma, ma anche mio marito e mia figlia a tenerlo: lo hanno accontentato in tutto per farlo rimanere. Queste cose dovrebbero essere importanti" ha dichiarato la signora Sensi a Radio Radio.



Quindi un altro affondo: "Io non sarei mai andata alla festa, ma per mia figlia mi è dispiaciuto. Una persona si dovrebbe assumersi certe responsabilità, soprattutto perché a quarant'anni si è uomini e non più ragazzi. Totti ha dato tantissimo alla Roma, ma anche la famiglia Sensi. E’ il terzo o quarto errore che fa nei confronti della mia famiglia, non è venuto nemmeno quando l’associazione benefica di mia figlia lo ha invitato e lui non si è presentato: raccogliamo il sangue per chi ne ha bisogno, mi è dispiaciuto che non si sia presentato”.



Ma qualche ora più tardi la figlia Rosella Sensi ha cercato di portare il sereno con un post sul suo profilo Facebook, spiegando di "comprendere le parole di amarezza di mia madre che manifestano tutto l'affetto che da sempre ha avuto per lui". Allo stesso tempo ha sottolineato: "Pensiamo a vincere perché è questo che con Francesco e la mia famiglia abbiamo sempre voluto e per cui abbiamo sempre lottato e per cui ci abbiamo messo tutti noi stessi: la nostra amata Roma. Tvb fratellone".

