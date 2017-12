Roma, Manolas rinnova fino al 2022: "Ora vinciamo qualcosa"

Adesso è anche ufficiale. Kostas Manolas ha firmato il nuovo contratto con la Roma fino al 2022: guadagnerà oltre 3 milioni a stagione, bonus compresi. "“Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato il d.s.Monchi - Con il rinnovo di Manolas si è compiuta la volontà del giocatore e del club: continuare insieme alla ricerca di traguardi importanti".



Ecco, a proposito di traguardi, la Roma si è rimessa in marcia in campionato battendo 3-1 la Spal: proprio Manolas è stato il giocatore ad aver ricevuto più rimproveri da parte dell'allenatore dopo la partita per l'ingenuo fallo da rigore su Mora. Ma il greco, al di là di qualche sbavatura, è quasi sempre uno dei migliori, non a caso in estate lo volevano in Premier ed era a un passo dallo Zenit prima che facesse marcia indietro.



"Io sono contentissimo. Il direttore mi ha sempre dimostrato di volermi trattenere in squadra, io volevo rimanere - ha spiegato Manolas nella diretta Facebook -. Quando lo vogliono entrambi, si ha sempre un bel finale. Sono contento e sono pronto a dare il massimo come ho sempre fatto. Spero anche di vincere qualcosa".