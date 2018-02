Roma, Manolas: "Non sono abituato a non vincere"

"Il motivo della mia esultanza è perché da tanto tempo non vincevamo una gara. C’era tanta pressione nello spogliatoio e tra la gente. E anche dentro di me… io non sono abituato a non vincere. Mi è venuta così, nulla di premeditato, meno male che abbiamo vinto perché nel secondo tempo per trenta minuti in dieci contro undici abbiamo sofferto”. Kostas Manolas torna sul successo della Roma sul campo del Verona, un successo che mancava da un mese e mezzo.



"C'era tanta pressione nello spogliatoio prima della partita del Bentegodi" confessa il giocatore greco, sincero anche nel confermare, nell'intervista al Match Program giallorosso, l'insicurezza del gruppo durante il periodo di crisi: "È normale quando non vinci la fiducia viene meno... L'aspetto della mentalità è quello in cui dobbiamo sempre crescere. Non devono bastare due sconfitte per perdere la fiducia, il valore della squadra c'è e merita di essere in alto".



"Non facevamo risultato, ma nelle ultime tre partite, due gare contro la Samp e anche contro l'Inter, non avevamo giocato male - prosegue Manolas -,. il nostro impegno è continuare a non prendere gol e anche cercare di realizzare più reti. Si creano molte occasioni da gol, ma poi non le sfruttiamo. Sono certo che nelle prossime partite andrà meglio".



A cominciare da domenica quando i giallorossi ospiteranno il fanalino di coda della Serie A: "Da quando ha cambiato allenatore con l'arrivo di De Zerbi, il Benevento è una squadra diversa. La scorsa partita contro il Napoli ha perso, ma li hanno messi in difficoltà nel primo tempo. Non sarà una gara facile, non vanno sottovalutati perché ultimi in classifica, dobbiamo scendere in campo concentrati al massimo. Vincendo contro di loro riprenderemo il percorso di prima e potremo tornare nelle posizioni che meritiamo. Cerchiamo di fare il massimo e alla fine facciamo i conti. Io sono molto ottimista".



Di certo non sarà la migliore Roma possibile a causa di infortuni e squalifiche. Il giudice sportivo ha infatti fermato Nainggolan e Pellegrini, e così Di Francesco dovrà ancora una volta cambiare a centrocampo. "Sono due giocatori importanti per la squadra, ma ci sono altri che aspettano e devono sfruttare la loro occasione per aiutare la squadra a vincere" ricorda Manolas, spronando soprattutto Gerson, indiziato numero uno per dare una mano a Strootman in mezzo al campo, a dare il massimo.