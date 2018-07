Roma, Manolas: "Malcom? Non so chi sia"

Kostas Manolas è ormai uno dei leader della Roma. L'anno scorso sembrava a un passo dall'addio, alla fine è rimasto e con il gol del 3-0 al Barcellona è diventato uno degli idoli dei tifosi. Così, a sentirlo a parlare di Malcom, scorgi in lui l'anima giallorossa: "Non so chi sia. Non lo conoscevo neppure prima, non c’è motivo per salutarlo. Non è compito mio occuparmi degli acquisti. Se non voleva venire a Roma allora è meglio che sia andato al Barcellona".



Alla vigilia della sfida con il Barcellona valida per l’International Champions Cup, Manolas torna su quel gol: "È stato il momento più felice della mia carriera - ha detto a Sky -. Quella sera abbiamo fatto un miracolo. Non so se quella partita ha cambiato qualcosa dentro di noi, eravamo già consapevoli di essere forti. La nostra mentalità deve essere quella di puntare a vincere a prescindere dall’avversario".



"Dobbiamo fare meglio, soprattutto in campionato. Dobbiamo essere più concentrati nelle partite con le piccole squadre, metterci la stessa cattiveria che abbiamo dimostrato in Champions. Poi serve l’appoggio costante dei tifosi, in Serie A così come in Europa. Io ho già detto 30 mila volte che voglio restare qui. Per me non è facile pensare di andare via perché a Roma ho tutto: una grande squadra e una città bellissima".