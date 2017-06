Roma, Manolas: "Juventus favorita ma noi giochiamo meglio"

"Siamo più forti di tutti. La Juventus è la favorita, ma come abbiamo visto in campo noi giochiamo meglio di tutti". Kostas Manolas suona la carica. Il difensore della Roma è convinto della forza del gruppo allenato da Spalletti, ma non dimentica i passi falsi già commessi dai giallorossi in campionato. "Nel calcio puoi vincere le partite che giochi peggio e puoi perdere quando giochi meglio degli avversari, come dimostrato a Firenze e Empoli dove abbiamo perso cinque punti troppo importanti - sottolinea il giocatore greco intervistato dal sito ufficiale del club di Trigoria -. Alla Roma serve la continuità, serve mentalità giusta e approccio giusto alle partite. Giochiamo un calcio offensivo, ma dobbiamo trovare più equilibrio per prendere meno gol".



Il centrale difensivo è uscito malconcio dopo la sfida contro l'Empoli, dove ha riportato la frattura del setto nasale. Il successivo intervento chirurgico lo ha costretto a saltare la sfida casalinga contro il Bologna. "Purtroppo mi sono fatto male ma ora sto recuperando, ci vuole più tempo, non è facile, quando sei difensore devi sempre prendere la palla con la testa, quando ti rompi il naso hai ancora un po' di paura, ho bisogno di una settimana ancora e poi sarò a disposizione del mister con l'Atalanta" spiega Manolas prima di evidenziare le difficoltà che la Roma incontrerà a Bergamo: "Quest'anno sono anche più forti dallo scorso anno, hanno cambiato allenatore: Gasperini li fa giocare bene difensivamente e segnano tanto. Sarà una partita complicata su un campo difficile, l'anno scorso eravamo in vantaggio e abbiamo rischiato di perdere. Dobbiamo essere concentrati perché è una partita troppo importante".



E perché dà il via a un ciclo di impegni che potrebbe alla fine determinare la stagione giallorossa. Nel giro di un mese e mezzo infatti la squadra di Spalletti giocherà il derby, le sfide con Milan e Juve, e chiuderà il girone di Europa League. "Secondo me il mese più importante è questo - confessa Manolas -, se riusciamo a prendere fiducia nelle prossime cinque partite la squadra girerà meglio".