Roma, Manolas: "I nuovi ci mettano la testa, qui è dura". Poi dimentica Ronaldo...

“Dobbiamo tutti lavorare molto duramente, noi e i nuovi. Altrimenti non si raggiungono gli obiettivi”. Sono di Kostas Manolas le prime parole della stagione della Roma, direttamente da Trigoria nel primo giorno di ritiro. Il centrale greco parla da leader ai microfoni della radio ufficiale giallorossa, e avverte i nuovi acquisti: “Cercherò di aiutarli tutti, sono ragazzi umili. Alcuni sono piccoli e stanno cercando di avere una nuova avventura nella Roma. Non sarà facile perché questa non è una piazza facile”.



Reduce da una stagione brillante, la Roma dovrà confermarsi in Europa e in Italia (“Vogliamo replicare il cammino in Champions, non temiamo nessuno”), a prescindere da quanto le rivali si rinforzeranno. L’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve non sembra preoccupare Manolas, che non cita nemmeno il portoghese quando commenta il mercato delle altre: “La Juve è sempre la Juve. Ma c’è anche il Napoli. L’Inter ha fatto un bel mercato, come noi”.



La diplomazia del greco, alla sua quinta stagione in giallorosso, viene meno quando c’è da fissare gli obiettivi, individuali e collettivi. Manolas ha le idee chiarissime, soprattutto sul suo futuro: “Io cercherò di dare il massimo, sono contento di essere qui. Ho rinnovato l’anno scorso e sono sicuro che andrà meglio della passata stagione”.