Roma, Manolas: "Higuain è l'avversario più ostico che ho incontrato"

Sul sito ufficiale della Roma Kostas Manolas ha fatto un bilancio del girone d'andata, chiuso dai giallorossi al secondo posto a 41 punti: "Sono tanti, ma dobbiamo raccoglierne di più contro le piccole: diventa fondamentale per il nostro cammino".



Un cammino che vede i capitolini a -4 (ma con una partita in più) dalla capolista Juventus. I bianconeri hanno battuto la squadra di Spalletti allo Stadium grazie a un gol di Higuain e a proposito della punta argentina Manolas ammette: "E' l'avversario più ostico che ho affrontato. Quest’anno siamo riusciti a contenere molto gli attaccanti avversari, ma lui è passato con una rete eccezionale. L’anno scorso eravamo riusciti a fermarlo bene in entrambe le occasioni con il Napoli: quest’anno purtroppo non ci siamo riusciti".



Il ko di Torino è stata una cocente delusione ma la Roma si è aggiudicata in pratica tutti gli altri big match, a partire dal derby con la Lazio: "Loro avevano tutte le cose a loro favore: i tifosi erano tornati allo stadio, cercavano il sorpasso. Vincere un Derby è la soddisfazione più bella, perché non è solo per noi ma anche per i tifosi".



Un altro successo importante, che forse aveva un po' illuso l'ambiente è stato quello contro il Napoli: "Era una trasferta troppo importante, la più difficile: abbiamo meritato di vincere. Difensivamente abbiamo giocato bene e abbiamo sfruttato tutte le occasioni. L’avevamo preparata bene, dovevamo giocare il pallone: abbiamo messo in pratica tutto alla lettera e la vittoria è arrivata. Da quando sono qui non eravamo mai riusciti a vincere al San Paolo".