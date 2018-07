Roma, Manolas giura fedeltà: "Sono molto felice qui"

Nelle scorse settimane si era parlato del pressing del Chelsea, pronto a pagare la clausola rescissoria da 38 milioni, ma il futuro di Kostas Manolas sembra essere ancora in Italia.



"Nella Roma sono molto contento. Ho fatto un ottimo anno, ma personalmente non mi interesso di ciò che dicono i giornali. Ho firmato un contratto soddisfacente, sono felice qui, mia moglie e i miei figli stanno bene. E questo è davvero importante" le parole del difensore greco a Sport24.



L'ex Olympiacos quindi rivela: "Ho capito di essere importante quando dovevo rinnovare il contratto, precisamente in una conversazione che ho avuto con Totti e Monchi. Ho voluto parlare con Francesco perché con lui ho un bel rapporto ed ho capito quanto conto per il gruppo. Mi hanno mostrato fin dall'inizio la volontà che rimanessi. Si sono fidati di me. Poi, quando ho firmato, Totti è venuto e mi ha dato un calcio nel cu..".



Sull'impresa contro il Barcellona nei quarti di Champions League: "Io non ci credevo prima della partita. Non ci ho mai creduto. Vincere 3-0 con il Barça? Devi essere pazzo. C’è troppa differenza tra noi e loro. Iniziata la partita, dopo il primo gol eravamo dei leoni. Quando abbiamo fatto il 2-0 ero sicuro che ci saremmo qualificati. Quando abbiamo segnato il secondo gol, io e Fazio eravamo al centro del campo intorno e intorno al 79esimo gli ho detto: 'Segno io o tu e passiamo'".



Infine un'ulteriore 'rassicurazione' per i tifosi giallorossi: "È normale voler giocare nelle squadre migliori. Barcellona, Manchester United, PSG, Bayern, queste squadre qui. Penso che ovunque vada posso fare la differenza, anche a Barcellona ma non sono mai stato vicino ad un passaggio nei blaugrana".